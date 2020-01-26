Gett такси

Gett пользуются десятки тысяч корпораций по всему миру, но это не значит, что мы доступны только для бизнеса. Отныне наш сервис можете оценить и вы.

Вот 7 причин, почему вы должны выбрать такси Gett:
Средний рейтинг водителей, работающих у нас 4,9 из 5.0, а это значит, что 97-99 поездок из 100 оцениваются на 5 из 5.
С каждой поездкой у вас копятся баллы, которые вы можете использовать на скидку при следующих поездках.
Вы будете застрахованы и это никак не скажется на стоимости поездки.
Удобное приложение, доступное как для вызова эконома, так и для VIP такси.
Оплата принимается наличными или банковской картой.
Доступна функция будущего заказа, когда вы можете указать время, температуру и даже темы, которые хотите обсудить с водителем.
Возможность заказать такси Гетт онлайн.
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Города присутствия

А

АльметьевскАнапаАртемАпрелевка

Б

БалашихаБелоозёрскийБронницы

В

Верея, Видное, Владивосток, ВолгоградВолоколамскВоскресенскВысоковск

Г

Голицыно

Д

ДедовскДзержинскийДмитровДолгопрудныйДомодедовоДрезнаДубна

Е

ЕкатеринбургЕгорьевск

Ж

Железнодорожный, Жуковский

З

Зарайск, Звенигород, Зеленоград

И

Ивантеевка, ИжевскИстра, Ишимбай

К

Калуга, КалининградКашира, Клин, Казань, КировКоломнаКотельники, Королев, КраснодарКрасногорск, КрасноярскКрасноармейскКраснозаводскКраснознаменскКубинкаКуровское

Л

ЛипецкЛикино ДулёвоЛобняЛосино ПетровскийЛуховицыЛыткариноЛюберцы

М

Москва, МосковскийМытищиМожайск

Н

Наро Фоминск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новороссийск, НовосибирскНогинск

О

Одинцово, Озёры, ОмскОрехово Зуево

П

Павловский Посад, Пересвет, ПермьПодольскПротвиноПушкиноПущино

Р

РаменскоеРеутов, Ростов-на-ДонуРошальРуза

С

Самара, Смоленск, Сочи, Санкт-ПетербургСтупиноСергиев ПосадСерпуховСолнечногорскСтарая Купавна

Т

Талдом, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень

У

Уфа

Ф

Фрязино

Х

ХимкиХотьково

Ч

Чебоксары, ЧелябинскЧерноголовкаЧехов

Ш

Шатура

Щ

Щербинка, Щёлково

Э

ЭлектрогорскЭлектростальЭлектроугли

Я

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Сми о Gett

Такси-сервис Gett намерен развивать новые услуги в регионах России  (ТАСС)

Gett запустил доставку Gett Delivery в 5 новых городах России (VC.RU)

ООО «Геттакси Рус»

ОГРН: 1117746877621 от 3 ноября 2011 года.

ИНН: 7704794345

КПП: 772501001

Официальный сайт: https://gett.com/ru/

Юридический адрес: 115114, город Москва, Дербеневский 1-й переулок, дом 5 строение 2, офис 601

Генеральный директор: Сморгонский Анатолий Валерьевич

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