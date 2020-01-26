Gett пользуются десятки тысяч корпораций по всему миру, но это не значит, что мы доступны только для бизнеса. Отныне наш сервис можете оценить и вы.
Города присутствия
А
Альметьевск, Анапа, Артем, Апрелевка
Б
Балашиха, Белоозёрский, Бронницы
В
Верея, Видное, Владивосток, Волгоград, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск
Г
Д
Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна
Е
Ж
З
Зарайск, Звенигород, Зеленоград
И
Ивантеевка, Ижевск, Истра, Ишимбай
К
Калуга, Калининград, Кашира, Клин, Казань, Киров, Коломна, Котельники, Королев, Краснодар, Красногорск, Красноярск, Красноармейск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское
Л
Липецк, Ликино Дулёво, Лобня, Лосино Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы
М
Москва, Московский, Мытищи, Можайск
Н
Наро Фоминск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск
О
Одинцово, Озёры, Омск, Орехово Зуево
П
Павловский Посад, Пересвет, Пермь, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино
Р
Раменское, Реутов, Ростов-на-Дону, Рошаль, Руза
С
Самара, Смоленск, Сочи, Санкт-Петербург, Ступино, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна
Т
Талдом, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень
У
Ф
Х
Ч
Чебоксары, Челябинск, Черноголовка, Чехов
Ш
Щ
Э
Электрогорск, Электросталь, Электроугли
Я
|Для пассажиров
|Для водителей
|🚖Расчет стоимости поездки
|🚖Gett Delivery для водителей
Сми о Gett
Такси-сервис Gett намерен развивать новые услуги в регионах России (ТАСС)
Gett запустил доставку Gett Delivery в 5 новых городах России (VC.RU)
ООО «Геттакси Рус»
ОГРН: 1117746877621 от 3 ноября 2011 года.
ИНН: 7704794345
КПП: 772501001
Официальный сайт: https://gett.com/ru/
Юридический адрес: 115114, город Москва, Дербеневский 1-й переулок, дом 5 строение 2, офис 601
Генеральный директор: Сморгонский Анатолий Валерьевич