Вот 7 причин, почему вы должны выбрать такси Gett:

Средний рейтинг водителей, работающих у нас 4,9 из 5.0, а это значит, что 97-99 поездок из 100 оцениваются на 5 из 5.

С каждой поездкой у вас копятся баллы, которые вы можете использовать на скидку при следующих поездках.

Вы будете застрахованы и это никак не скажется на стоимости поездки.

Удобное приложение, доступное как для вызова эконома, так и для VIP такси.

Оплата принимается наличными или банковской картой.

Доступна функция будущего заказа, когда вы можете указать время, температуру и даже темы, которые хотите обсудить с водителем.

Возможность заказать такси Гетт онлайн.